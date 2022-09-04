تنفيذ 17 ألفا و637 مشروعا للشباب بتكلفة 2.869 مليار جنيه ضمن "مشروعك" بالشرقية

الشرقية – فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألفا و637 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و868 مليونا و960 ألف جنيه، لتوفر 52 ألفا و854 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشى – تجارة حبوب – ورشة موبيليا" وغيرها.

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء فى المركز الأول، بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2492 مشروعا بقيمة 352 مليونا و336 ألفا و25جنيها، يليه فى المركز الثانى مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 795مشروعا بقيمة 317 مليونا و324 ألفا و250جنيها، ويليه فى المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1288 مشروعا بقيمة 303 ملايين و882 ألف جنيه و900 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.