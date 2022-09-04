تعرف على السواحل المجانية برأس البر.. وهذه أسعار شواطئ العائلات "انفوجراف"

فريق المحافظات

تستمر مدينة رأس البر في استقبال الأهالي لقضاء عطلة الصيف، والتي شهدت استمرار توافد المواطنين بشكل كبير في آخر آيام فصل الصيف.

وتمتاز مدينة رأس البر بتواجد الكثير من الشواطئ المجانية. ويعرض اليوم السابع في هذا التقرير أبرز الشواطئ المجانية، وكذلك أسعار شواطئ العائلات بمدينة رأس البر.

أولا الشواطئ المجانية وتبلغ 15 شاطئا

تبدأ شواطئ رأس البر المجانية بداية من شاطئ "109" ويستمر العدد بأرقام فردية، ويتم استقبال المواطنين بتلك الشواطئ دون أية رسوم فقط رسوم الكراسي والشمسية وتلك الخدمة اختياريا يقدمها أصحاب الكافيهات التى تقع على شواطئ المدينة.

وفيما يلي نعرض اسماء شواطئ مدينة رأس البر المجانية

شاطئ " 109" مجاني

شاطئ "101" مجاني

شاطئ " 89" مجاني

شاطئ " 77" مجاني

شاطئ " 63" مجاني

شاطئ "55" مجاني

شاطئ " 51" مجاني

شاطئ " 49" مجاني

شاطئ " 47" مجاني

شاطئ " 45" مجاني

شاطئ " 41" مجاني

شاطئ "39" مجاني

شاطئ " 33" مجاني

شاطئ " 31" مجاني

بينما تحتوى مدينة رأس البر على عددا من الشواطئ الخاصة لمن يبحث عن مزيد من الخصوصية وتسمي شواطئ العائلات نظرا لعدم استقبال أية أفراد هي مخصصة للعائلات فقط.

وتأتي الشواطئ الخاصة داخل مدينة رأس البر كما يلي

اولا شواطئ سعر دخول الفرد أكثر من 50 جنية وعددهم شاطئ واحد فقط

شاطئ مدينة "رأس البر زمان" سعر الفرد 100 جنية

ثانيا شواطئ سعر دخول الفرد بها 50 جنية وعددها ثلاث شواطئ وهي

شاطئ "القوات المسلحة" 50 جنية للفرد

شاطئ النخيل 50 جنية للفرد

شاطئ العائم 50 جنية للفرد

واستمرت مدينة رأس البر في استقبال المواطنين بحزمة من الفاعليات جاء أبرزها عروض مهرجان " صيف بلدنا" الفنية والتي تحتوى على عروض فنية من قبل مجموعة من الفرق الموسيقية والاستعراضية من مختلف محافظات الجمهورية

كما استقبلت مدينة رأس البر أيضا فاعليات معرض راس البر الكتاب والذي توقف لمدة استمرت لثلاث سنوات عقب جائحة كورونا، ليجذب هو الآخر مجموعة من المواطنين الراغبين في زيارة المعرض بحثا عن الكتب النادرة والتي يحتويها معرض راس البر الكتاب من خلال دور النشر التى شاركت ضمن فاعلياته.