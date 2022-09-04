تسمم 18 شخصا بينهم 12 طفلا عقب تناولهم مانجو بطهطا شمالى سوهاج.. صور

استقبل مستشفى طهطا العام قبل قليل 18 شخصا من بينهم 12 طفلا من قرية الصفيحة، مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وتم حجزهم باستقبال الباطنة بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم إعلان حالة الطوارئ وجار متابعة حالتهم الصحية وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرقة عمليات الطوارئ بمديرية الصحة بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم ثمار مانجو غير مغسولة بناحية قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا وتم نقل جميع المصابين للمستشفى العام للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بوصول 18 شخصا من بينهم 12 طفلا من قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا إلى المستشفى العام مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن على إثر تناولهم ثمار المانجو دون غسلها.

استقبل المستشفى "على عبدالرحيم، 51 سنة، حداد، وسماح عبدالرحيم، سنة، ربة منزل، وأحمد بدرى، 17 سنة، عامل، وصفاء محمد، سنة، ربة منزل، وفوزى عبدالرحيم، 70 سنة، وأيدى محمد، آية حسن أحمد، 12 سنة، وعبدالله أحمد، 11 سنة، وشيماء محمد أحمد، 11 سنة، كريم محمد أحمد، 10 سنوات، محمد البدرى أحمد، 11 سنة، ودعاء على أحمد، 5 سنوات، ومصطفى محمد،، هبة أبو الوفا، 11 سنة، وعمر البدرى، 6 سنوات، وخلف على أحمد 12 سنة، وآدم أحمد محمد، 8 سنوات.

يقيم جميعهم بقرية الصفيحة دائرة مركز طهطا، وبسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناول ثمار المانجو ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك، وجار إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين داخل المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.