بلطيم تستعد لموسم الشتاء بتطهير البالوعات وصفايات الأمطار.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء القادم ، بإجراء أعمال تطهير البالوعات و صفايات المطر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحى وتشغيل صفايات الأمطار ، مشدداً على الاستعداد التام لفصل الشتاء القادم ، مؤكداُ أنه تم البدء فى تطهير جميع بلاعات المطر وغرف الصرف بكافة الشوارع ، فضلاً عن مراجعة جميع طلمبات الرفع بالمحطات، و التشديد على متابعة مصبات ونهايات المصارف ، ومحطات الطوارق ومعدات الكهرباء والميكانيكا، بالتنسيق والتعاون مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم ، وهندسة كهرباء بلطيم ، وهندسة الرى ببلطيم.