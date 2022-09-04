اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بلطيم تستعد لموسم الشتاء بتطهير البالوعات وصفايات الأمطار.. صور

الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:21 م
بلطيم تستعد لموسم الشتاء بتطهير البالوعات وصفايات الأمطار.. صور تطهير البلاعات
كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء القادم ، بإجراء أعمال تطهير البالوعات و صفايات المطر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
 
 
تابع اللواء  أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحى وتشغيل صفايات الأمطار ، مشدداً على الاستعداد التام لفصل الشتاء القادم ، مؤكداُ أنه تم البدء فى تطهير جميع بلاعات المطر وغرف الصرف بكافة الشوارع ، فضلاً عن مراجعة جميع طلمبات الرفع بالمحطات، و التشديد على متابعة مصبات ونهايات المصارف ، ومحطات الطوارق ومعدات الكهرباء والميكانيكا، بالتنسيق والتعاون مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم ، وهندسة كهرباء بلطيم ، وهندسة الرى ببلطيم.
 
 
أعمال الرف ببلطيم
أعمال الرف ببلطيم

الاستعداد لموسم الشتاء ببلطيم
الاستعداد لموسم الشتاء ببلطيم

تطهير الصرف الصحي ببلطيم
تطهير الصرف الصحي ببلطيم

تطهير بالوعات الامطار ببلطيم
تطهير بالوعات الامطار ببلطيم

جانب من اعمال التطهير
جانب من اعمال التطهير
 

كفر الشيخ

امطار

صفايات الامطار

غرف الصرف

محطات

بلطيم

هندسة الري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة