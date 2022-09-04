بعد سن الـ50.. إليك أفضل 5 أطعمة عالية البروتين يجب تناولها

كتبت ميرفت رشاد

بغض النظر عن عمرك ، فإن ضمان حصولك على كمية كافية من البروتين يوميًا أمر بالغ الأهمية لتعيش أسلوب حياة صحي، يساعدك البروتين على الشعور بالشبع ، وبناء العضلات ، وإدارة ضغط الدم ، واستعادة طاقتك ، والحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي ومع ذلك ، فإن الحاجة إلى البروتين اليومي تصبح أكثر أهمية مع تقدمك في العمر بسبب التغييرات الحتمية التي يمر بها جسمك مع تقدمك في السن ،حتى تتمكن من الحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون، وسنوضح أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين لتناولها بعد سن الخمسين، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي لا تعزز فقط عظام قوية وصحية بسبب محتواها من الكالسيوم ، ولكنها توفر أيضًا بروتينًا عالي الجودة لمساعدتك في بناء والحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون، كما توفر لك الفيتامينات المفيدة مع تقدمك في السن.

2 - الكينوا

الكينوا عبارة عن حبوب كاملة صحية للغاية بأسعار معقولة وسهلة التحضير ومتعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى قدرتها على دمجها في العديد من أنواع الوجبات المختلفة ، فهي أيضًا غنية بالبروتين - مما يجعلها خيارًا رائعًا لتحقيق أهدافك اليومية من البروتين، كما أن محتوى الألياف يساعد في المساهمة في فوائد الشيخوخة من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إزالة الكوليسترول من الجسم ، كما أنه يعمل على تحسين جهاز المناعة عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء الجيدة.

3 - لحم بقر

حم البقر مليء بـ 10 عناصر غذائية أساسية ، مثل الحديد وفيتامين ب 12 والسيلينيوم المضاد للأكسدة والبروتين عالي الجودة ، يعد طريقة رائعة لإضافة البروتين إلى نظامك الغذائي،قم بإقرانها بالخضار والحبوب الكاملة في وجبات الطعام.

4 - بيض

البيض هو البروتين الأكثر توافراً حيوياً في الجسم، مع 6-7 جرامات من البروتين لكل بيضة ، فقد وفرت أيضًا فائدة إضافية تتمثل في الحديد والفيتامينات B-12 و D والكولين المغذي ، والتي تشير الأبحاث إلى أنها تساعد في صحة الدماغ والمعرفة.

5 - الفاصوليا والبقوليات

الفاصوليا والبقوليات ليست فقط ممتلئة بالبروتين ، ولكنها توفر أيضًا مستويات مفيدة من الألياف، محتوى الألياف في الفاصوليا سيبقيك ممتلئًا وشبعًا لفترة طويلة بعد تناول الوجبة ، وهو مفيد لتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء ، وربط وإزالة السموم والفضلات من الجسم ، وحتى يساعد على تقليل الكوليسترول ووزن الجسم.