بدء الفرز فى انتخابات المحامين بالشرقية فور غلق باب التصويت.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت محافظة الشرقية اليوم الأحد فعاليات انتخابات نقابة المحامين من الساعة التاسعة صباحاً، وأغلقت اللجان أبوابها فى الخامسة مساء، وبدأت أعمال الفرز فور غلق باب التصويت.

وقال عادل العفيفي نقيب محامين جنوب الشرقية ، أنه انتهى الفرز ببندر ومركز الزقازيق وحصل نبيل عبد السلام على 450 صوتا مقابل 250 صوتا للمرشح علام وجار فرز باقى الـ 12 لجنة انتخابية بنقابة شمال الشرقية.

و أن الانتخابات تتم فى الشرقية بطريقة ميسرة ولم يتم تسجيل اى مشكلة حتى طوال اليوم وعدد المحامين من لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم بلغ 9700 محامى ومحامية وذلك لاختيار نقيب جديد للمحامين من بين 18 مرشحا، خلفًا للنقيب الراحل رجائي عطية الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي.

وأضاف نقيب محامين شمال الشرقية لـ"اليوم السابع"أن نقابة المحامين بجنوب الشرقية بها 12 لجنة فتحت أبوابها من التاسعة صباحا وانتهت من التصويت فى تمام الخامسة منذ قليل منهم 5 لجان بمبنى النقابة بمدينة الزقازيق ولجنتين فى منيا القمح ولجنتين فى بلبيس ولجنة فى مدينة العاشر من رمضان ولجنة فى مشتول السوق ولجنة بابو حماد.

لافتا إن اللجان فتحت أبوابها فى المواعيد المحددة لها ولا يوجد أى تأخير، أو معوقات وصول المستشارين المشرفين وأعضاء اللجان والإداريين فى الموعد المحدد وبدء عملية التصويت بسهولة ويسر للسادة المحامي، موضحاً أن الأعضاء الذين لديهم حق التصويت 9700 عضوا.

و أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا، تحت إشراف قضائي كامل، حيث بدأت فعاليات الإنتخابات من 9 صباحاً وتتولى هيئة قضايا الدولة مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية.