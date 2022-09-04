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المستشار الألماني: سنتخلى عن الطاقة الروسية في ديسمبر 2022

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:56 م
المستشار الألماني: سنتخلى عن الطاقة الروسية في ديسمبر 2022 شولتز
كتب أحمد عرفة

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن بلاده بدأت الاستعداد للتخلي عن موارد الطاقة الروسية منذ ديسمبر 2021، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار الألماني: سنتخلى عن الطاقة الروسية كما هو مقرر في ديسمبر 2022، موضحا أن ألمانيا ملأت مخازن الغاز تدريجيا، واختارت عدم استخدام الوقود الروسي.

وأوضح المستشار الألماني أنه على خلفية البيئة غير المواتية، ستضع السلطات حدا أعلى لتكلفة الكهرباء في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن البلاد تمر بأوقات عصيبة، معربا عن أمله في ألا تضطر السلطات للجوء إلى إجراءات مثل قطع الكهرباء والغاز.

 


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