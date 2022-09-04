اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المجلس الاستشاري لشرق السودان يقدم رؤيته لإدارة الموانئ بالبلاد

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:23 ص
المجلس الاستشاري لشرق السودان يقدم رؤيته لإدارة الموانئ بالبلاد علم السودان
اش ا

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قدم المجلس الاستشاري لشرق السودان رؤية علمية لما يدور حول تحديات وقضايا الموانئ السودانية.
 
وأوضح الدكتور أحمد اونور رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان، أن المجلس منوط به تنوير الرأي العام عن أهمية الموانئ للأجيال القادمة فضلا عن كونها مصدر دخل للدولة.
 
من جانبه، أكد الدكتور اوشيك ابو عائشة أمين عام المجلس، عدم تبعية المجلس لأي جهة قبلية، مشددا على أنه يضم كافة أبناء السودان ويمكنه الاستعانة بكافة الخبرات السودانية.
 
جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري لشرق السودان وهو مجلس من أبناء شرق السودان من الأكاديميين في مختلف التخصصات وهو مجلس يقدم الاستشارة للحكومات المحلية.

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