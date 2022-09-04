اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكرملين: مشاركة بوتين فى قمة العشرين مرهون بدراسة جميع العوامل

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:32 م
الكرملين: مشاركة بوتين فى قمة العشرين مرهون بدراسة جميع العوامل المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
أ ش أ

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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، إن جميع العوامل، بما فيها العامل الأمني، ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.


وأضاف بيسكوف أن هناك دعوة للحضور إلى بالي حيث ستعقد القمة، معربا عن امتنانه للدولة المضيفة للقمة القادمة.


ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر المقبل، وكانت إندونيسيا قد واجهت، بصفتها رئيسة المجموعة لهذا العام، ضغوطا من الدول الغربية لسحب دعوتها لبوتين بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.


الكرملين

دميترى بيسكوف

روسيا

قمة العشرين

إندونيسيا



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