القبض على موظف لاتهامه بقتل ابنه بسبب بكائه في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى موظف على ابنه الرضيع بالضرب بسبب بكائه المستمر، ما أسفر عن وفاته، واتفق المتهم مع والدته وزوجها لإلقاء الجثة بمنطقة خالية من السكان، إلا أن والدة الطفل أبلغت رجال المباحث، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بتورط موظف ووالدته وزوجها، في قتل ابن المتهم الأول بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن المتهم أثناء تواجده بصحبة زوجته الثانية، اعتدى على ابنه الرضيع من الزوجة الأولى بالضرب، لبكائه المستمر، ما أسفر عن وفاته، فأبلغ المتهم والدته "جدة الطفل" بالجريمة، واتفق معها وزوجها على إلقاء الجثة بمنطقة خالية من السكان، وهدد زوجته الثانية ووثقها بحبل بسبب مشاهدتها الحادث، إلا أن والدة المتهم وزوجها عجزا عن التخلص من جثة الطفل.

وعثر رجال المباحث بحوزتهم على جثة الطفل، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.