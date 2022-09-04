العامة لشئون البيئة تشكل لجان للمراجعة البيئية بمدارس الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شكلت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر، لجان المراجعة البيية بمدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة الغردقة، وذلك للتاكيد على نظافة خزانات مياه الشرب ودورات المياه والصرف الصحى، وكذلك منظومة المخلفات الصلبة، والتأكيد على وجود المناطق الخضراء والملصقات التوعوية البيئية والصحية داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة أن هذه اللجان سيستمر عملها طوال الأسبوع الحالى لتفقد جميع المدارس والمعاهد وإعداد تقارير فنية بيئية لكل منشأة تعليمية لكى تتمكن الجهات التنفيذية من أعمال النظافة والصيانة وبعض الإصلاحات للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المؤسسات التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد.