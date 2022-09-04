الضرائب الأمريكية تنشر بيانات 120 ألف من عملائها لمدة عام عن طريق الخطأ

كتبت ريم عبد الحميد

قالت هيئة الضرائب الأمريكية إنها نشرت عن غير عمد بيانات خاصة بنحو 120 ألف من دافعى الضرائب، فى أحدث جدل حول لوكالة التي أصبحت فى قلب الأضواء بشكل متزايد.

وبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو، فإن البيانات تم نشرها على موقع الهيئة لمدة عام قبل أن يتم اكتشافها مؤخرا وإزالتها. وأوضحت المجلة أن الكشف عن تفاصيل الإقرارات الضريبية للشركات، والتي تم تقديمها من قبل منظمات معفاة من الضرائب وحسابات التقاعد، شملت أسماء شخصيات وبيانات اتصال تجارية والدخل الناتج عن استثمارات معينة.

وقالت أنا كانفيلد روث، القائم بأعمال وزير الإدارة فى رسالة للمشرعين إنه على الرغم من ذلك، فإن البيانات لم تشمل أرقام الضمان الاجتماعى ولا معلومات دخل الفرد أو بيانات حسابات كمالية تفصيلية وغيرها من المعلومات الحساسة التي يمكن أن تؤثر على ائتمان دافع الضرائب.

وتأتى تلك الضجة فى الوقت الذى كان الجمهوريون يضغطون فيه على الوكالة فى أعقاب ضغط الديمقراطيين لضخ 80 مليار دولار نقدا فى الوكالة.

وتعرض هيئة الضرائب الأمريكية لانتقادات بسبب تسريب لم يتن تفسيره حتى الآن لمجموعة من المعلومات الضريبية الخاصة بالأثرياء ولماذا تم اختيار اثنين من أبرز منتقدى الرئيس السابق دونالد ترامب لإجراء نوع نادر من التدقيق خلال إدارته.