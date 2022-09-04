الصحة توجه نصيحة مهمة حول تطعيم كورونا للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما

ناشدت وزارة الصحة والسكان بضرورة تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما بلقاح فيروس كورونا وذلك لتقوية مناعتهم وتقليل فرصة إصابتهم بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا من خلال البوابة الإلكترونية للحصول على اللقاح.

كانت وزارة الصحة والسكان قالت إن لقاح فيروس كورونا يعمل على تحصين الأشخاص من العدوى ويقلل فرص إصابتهم بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يقلل لقاح كورونا من خطورة الأعراض فى حالة الإصابة بالفيروس، وتابعت: يساهم فى حماية المحيطين من العدوى مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.