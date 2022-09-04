اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توجه نصيحة مهمة حول تطعيم كورونا للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:19 م
الصحة توجه نصيحة مهمة حول تطعيم كورونا للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما الصحة توجة نصيحة هامة حول تطعيم كورونا للاطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشدت وزارة الصحة والسكان بضرورة تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما بلقاح فيروس كورونا وذلك لتقوية مناعتهم وتقليل فرصة إصابتهم بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا من خلال البوابة الإلكترونية للحصول على اللقاح.

كانت وزارة الصحة والسكان قالت إن لقاح فيروس كورونا يعمل على تحصين الأشخاص من العدوى ويقلل فرص إصابتهم بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يقلل لقاح كورونا من خطورة الأعراض فى حالة الإصابة بالفيروس، وتابعت: يساهم فى حماية المحيطين من العدوى مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

تلقى الاطفال لقاح كورونا

اخبار مصر

اصابة الاطفال بكورونا



الموضوعات المتعلقة

بالأرقام.. "الصحة" تكشف الموقف من التطعيم بلقاح كورونا.. الجرعة الأولى تلقاها 100% من المستهدفين.. والجرعة الثانية 78.41% والجرعة الثالثة 8 ملايين مواطن.. وتؤكد: اللقاح الوسيلة الأكثر أمانا لخفض معدلات العدوى

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:00 ص

الصحة: لقاح كورونا ينتج استجابة مناعية دون التسبب فى العدوى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:12 ص

إدارة بايدن تتجه لجعل الجرعات المعززة من لقاحات كورونا كلقاحات الإنفلونزا الموسمية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:49 ص

رئيس "برلمانية الوفد" يقترح تحفيز المواطنين من أجل الحصول على لقاح كورونا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:35 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة