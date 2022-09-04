اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية والرأس الأخضر تبحثان تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:00 ص
السعودية والرأس الأخضر تبحثان تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية الديوان الملكي السعودى
أ ش أ

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بحث المستشار بالديوان الملكي السعودى أحمد بن عبدالعزيز قطان، السبت، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سوارس، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء بمناسبة زيارة قطان الرسمية إلى جمهورية الرأس الاخضر، حيث تطرقت المباحثات الرسمية، بين الجانبين الى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 

السعودية

احمد بن عبد العزيز قطان

الراس الاخضر

اخبار السعودية



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