السعودية تستضيف الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامى لوزراء الشباب والرياضة

إيمان حنا

تستضيف مدينة جدة، الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، تحت شعار "تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة"، وذلك خلال الفترة من 7 ــ 9 سبتمبر الجارى، وفق الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر، الذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة الرياضة السعودية، وضع الشباب في الدول الأعضاء في المنظمة، والأهمية التي توليها المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها المعنية لتنمية الشباب والرياضة، والعمل من أجل تعزيز قدرات الشباب والنهوض بدوره في التنمية؛ بهدف توفير ظروف الاستقرار والتقدم والازدهار ومحاربة الأفكار المتطرفة والعنيفة التي تدعو لها التنظيمات الإرهابية، والتشجيع على الحوار والاعتدال والوسطية والتسامح واحترام الآخر.

يناقش المؤتمر التزام الدول الأعضاء بتنفيذ استراتيجيتي المنظمة الاسترشاديتين للشباب ولتطوير الرياضة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الشباب والرياضة.

ويستعرض الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجال الشباب والرياضة، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومنظمة تنمية المرأة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، والاتحاد العالم للكشاف المسلم.