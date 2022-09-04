الداخلية: مد التقديم لخريجى الجامعات لكلية الشرطة أسبوعا لينتهى 22 سبتمبر

فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية (لمدة أسبوع) ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 .
كما تقرر السماح للمتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم (شهادة مؤقتة – إفادة) بالحصول على المؤهل الجامعى ، وذلك لحين إستخراج أصل شهادة التخرج .. مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة إختيار الطلبة الجدد "الهيئة" إلا عقب تقديم أصل الشهادة.
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