الحماية المدنية تسيطر على حريق محل العاب أطفال بمدينة حدائق الأهرام

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق داخل محل العاب أطفال بمدينة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع اى اصابات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، اخطارا بنشوب حريق داخل محل العاب أطفال بمدينة حدائق الأهرام ، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، و تم فرض كردون أمنى و محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.