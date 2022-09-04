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التنمية المحلية: حركة تنقلات المحافظين هدفها ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:55 م
التنمية المحلية: حركة تنقلات المحافظين هدفها ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية خالد قاسم
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أهمية حركة تنقلات المحافظين، موضحا أن الهدف من الحركة هو ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية بالمحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من حركة التنقلات هو إعطاء أمل لأولاد التنمية المحلية، والتأكيد على أن القيادات المتمرسة سيتم تصعيدها، والوزارة مستمرة في متابعة وتقييم القيادات المحلية لانتقاء أفضل العناصر والدفع بهم للمناصب القيادية.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إلى أن وزير التنمية المحلية، أكد للقيادات الجديدة أهمية ضبط منظومة العمل وتشديد الانضباط وتحسين معاملة المواطنين، والحفاظ على المعدات وعمال الصيانة الدورية والحفاظ على المظهر الحضارى ورفع الاشغالات بشكل مستمر .

 


خالد قاسم

التنميه المحليه

حركه محافظين

مصر

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