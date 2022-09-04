التموين تناشد المواطنين بالاطلاع على بون صرف الخبز لمعرفة قيمة الدعم الاستثنائى

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إرسال رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائي المقرر لهم، والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من اليوم ولمدة 6 أشهر، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر، سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وطالبت الوزارة من أصحاب الأسر المستحقة للدعم الاستثنائى بضرورة الاطلاع على بون صرف الخبز لمعرفة قيمة الدعم الاستثنائي وفقا لعدد الأسر المقيدة ببطاقة التموين، وأنه لمعرفة قيمة الدعم المخصص للأسر يجب الإطلاع عَلى بون صرف الخبز. حيث عندما يتوجه صاحب البطاقة التموينية إلى أى مخبز لصرف حصته من المخبز يحصل عَلى بون صرف ومن خلال هذا البون يستطيع أصحاب البطاقة التموينية من الأسر الأولى بالرعاية معرفة زيادة الدعم المخصص له وفقا لعدد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموين.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.