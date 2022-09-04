اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات العسكرية العراقي تعتقل إرهابيين اثنين بمحافظتي الأنبار ونينوى

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:24 م
الاستخبارات العسكرية العراقي تعتقل إرهابيين اثنين بمحافظتي الأنبار ونينوى القوات العراقية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء في محافظتي نينوى والأنبار، شمال وغرب البلاد.


وذكرت الخلية، في بيان، أن "الاستخبارات العراقية تمكنت من خلال عمليتين منفصلتين نفذتا استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".


وأضافت أنه "تم تنفيذ إحدى عمليات الاعتقال في منطقة "الشهيد أوس" بمدخل سامراء في الأنبار، والأخرى في منطقة "الشهيد سبهان" بمدخل محافظة نينوى".


العراق

الاستخبارات العراقية

محافظة نينوى

الأنبار



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