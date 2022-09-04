الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل إرهابيين اثنين بمحافظتي الأنبار ونينوى

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء في محافظتي نينوى والأنبار، شمال وغرب البلاد.



وذكرت الخلية، في بيان، أن "الاستخبارات العراقية تمكنت من خلال عمليتين منفصلتين نفذتا استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".



وأضافت أنه "تم تنفيذ إحدى عمليات الاعتقال في منطقة "الشهيد أوس" بمدخل سامراء في الأنبار، والأخرى في منطقة "الشهيد سبهان" بمدخل محافظة نينوى".