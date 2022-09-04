الاستثمار الأوروبي يدعم تكنولوجيا المركبات عديمة الانبعاثات بألمانيا بـ300 مليون يورو

هناء أبو العز

كشف بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن تقديم قرض بقيمة 300 مليون يورو لدعم أعمال البحث والتطوير في شركة MAHLE الألمانية، رابع أكبر مورد للسيارات في ألمانيا، بهدف دعم وتطوير التقنيات المبتكرة للمركبات الخالية من الانبعاثات وتعزيز أهداف قطاع النقل في أوروبا وتسريع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وإزالة الكربون من حركة المرور.



ووفقا لبيان للبنك، اليوم الأحد، أثنى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، المسئول عن العمل المناخي في البنك على دور البنك في تطوير الأبحاث الخاصة بقطاع النقل في أوروبا بالتعاون مع شركة MAHLE الألمانية وسبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أوروبي أكثر كفاءة واستدامة ويتماشى مع خارطة طريق البنك الأوروبي الخاصة بالمناخ وأهداف المناخ الدولية.



وأضاف فايول أن القرض يشمل الاستثمارات في التقنيات الصديقة للبيئة مثل المحركات الكهربائية ومكونات البطاريات والإدارة الحرارية وأنظمة التبريد وجودة الهواء ومكونات الهيدروجين وخلايا الوقود، بالإضافة إلى إلكترونيات الطاقة ومحركات الجر.



ومن جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي لشركة MAHLE، مايكل فريك، عن سعادته بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدا التزام الشركة بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ لتقليل الانبعاثات الناتجة عن حركة المرور على الطرق والاستثمارات في تقنيات خالية من الانبعاثات وتسريع الانتقال إلى بصمة كربونية منخفضة، مما يساعد على جعل التنقل الفردي أكثر كفاءة واستدامة وتوافقا مع البيئة.



وأشار فريك إلى التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيات التنقل الحيادي للمناخ في المستقبل مع التركيز على مجالات التنقل الكهربائي والإدارة الحرارية، بالإضافة إلى تقنيات أخرى لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على سبيل المثال خلايا الوقود ومحركات الاحتراق عالية الكفاءة التي تعمل بوقود الهيدروجين.



تجدر الإشارة إلى أن أنشطة بنك الاستثمار الأوروبي تركز على المجالات ذات الأولوية ومنها المناخ والبيئة والتنمية والابتكار والمهارات والأعمال التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم والبنية التحتية، بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتعزيز وتنمية التكامل الأوروبي ودعم سياسات الاتحاد الأوروبي في أكثر من 140 دولة حول العالم.