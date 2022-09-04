اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يجبر عائلة مقدسية بهدم منزلها فى بلدة سلوان

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:09 م
الاحتلال الإسرائيلى يجبر عائلة مقدسية بهدم منزلها فى بلدة سلوان هدم منازل الفلسطينيين - أرشيفية
أ ش أ

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أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة على هدم منزلها قسرًا، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة. 


وقالت مصادر محلية إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة هادية، على هدم منزلها قسرا، في بلدة سلوان، بذريعة البناء دون ترخيص. 


ويقطن في المنزل ثلاث عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علما أنه قائم منذ 12 عاما، وحاولت العائلة ترخيصه منذ سنوات، حتى أصدرت بلدية الاحتلال قرار الهدم النهائي، وأمهلتها عدة أيام لتنفيذ القرار أو قيام البلدية بذلك. 


وهدمت العائلة منزلها بيدها، تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة الهدم لبلدية الاحتلال. 


وشهد شهر أغسطس الماضي 35 عملية هدم، منها 11 عملية هدم قسري ذاتي في القدس المحتلة، وفقا لتقرير صدر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة. 


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