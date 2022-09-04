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الإسكان الاجتماعى: الإعلان عن وحدات سكنية بالوجه البحرى والصعيد خلال أسبوعين

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:01 م
الإسكان الاجتماعى: الإعلان عن وحدات سكنية بالوجه البحرى والصعيد خلال أسبوعين مى عبد الحميد
كتب أحمد عرفة

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أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لم يتم طرح أي إعلانات عن وحدات سكنية تابعة للصندوق خلال الفترة الراهنة،  متابعة: لا يوجد إعلان حالى عن وحدات سكنية وما يتم نشر عن وحدات سكنية الآن غير صحيح.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه سيتم الإعلان عن وحدات سكنية في الوجه البحرى والصعيد خلال الأسبوعين المقبلين، بعد موافقة مجلس الوزراء، وستكون بأسعار غير مسبوقة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نشر إعلانات كاذبة عن وحدات سكنية يحدث حالة من البلبلة، موضحة أنه حال إعلان الصندوق عن وحدات سكنية سيتم نشر الأمر عبر وسائل الإعلام وصفحة الصندوق وموقعه الرسمي.


مى عبد الحميد

الإسكان

وحدات سكنيه

مصر

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