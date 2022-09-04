اعترافات متهم بالنصب على الشباب: أوهمتهم بتشغيلهم في وظائف وأخذت أموالهم

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم بالنصب على المواطنين، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، مؤكدا أنه أوهم ضحاياه بقدرته على توظيف الشباب فى عدد من الوظائف بالهيئات والمصالح الحكومية، وأنه اقنع ضحاياه بوجود علاقات بينه وبين عدد من نواب البرلمان والمسئولين بهذه الجهات الحكومية، التى يستطيع من خلالها استخدامها فى تعيين أبنائهم وذويهم فى عدد من هذه الوظائف بهذه الجهات.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه حدد مبلغ 30 ألف جنيه عن كل طالب فرصة عمل لكل وظيفة من الوظائف التى أوهم ضحاياه بقدرته على توظيفهم بها، موضحا أنه قام بالفعل بجمع مبالغ من المواطنين، لافتا إلى أن الضحايا قاموا أيضا بجلب أناس آخرين له يبحثون عن فرصة عمل فى القطاع الحكومى، مشيرا إلى أنه كان يستغل حاجة الناس وشغفهم فى البحث عن العمل، واستولى منهم على المبالغ المالية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت تفاصيل واقعة ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، حيث تبين أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على قدرته على توظيف أبنائهم فى عدد من الوظائف بالهيئات والمصالح الحكومية والشركات الكبرى.

وتبين من التحقيقات ، أن المتهم، قام بجمع مبالغ مالية من المواطنين بدائرة الزاوية الحمراء، حيث أنه حدد مبلغ 30 الف جنيه لأى وظيفة يرغب فيها أبناء الضحايا، ثم جمع المبالغ المالية منهم وقام بالنصب عليهم.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بعد أن أوهمهم بقدرته على توظيف وتشغيل أبنائهم وذويهم فى العديد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.

البداية كانت بتلقى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة المنوفية) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجله.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (المشكو فى حقة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بواسطة النفوذ المزعوم من خلال إدعائه لضحاياه، بأن لديه العديد من العلاقات ببعض الأشخاص وفى إستطاعته توفير فرص عمل لهم ولذويهم "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.