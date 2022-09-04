استجابة لمطالب المواطنين.. البدء فى تمهيد طريق "أم زغيو" غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قام حى العجمى غرب الإسكندرية، على مدار يومين بالبدء فى تمهيد طريق "أم زغيو" وذلك استجابة لمطالب المواطنين و رفع العبء عن كاهل الأهالي ،حيث كان الطريق غير ممهد و يصعب المرور به، مما كان يتسبب فى تعطل حركة المرور.

وقامت حملة مكبرة مكونة من 6 لودرات، و4 سيارات حمولة 20 طنا، موجهة من الحملة المركزية بالمحافظة بالتعاون مع رجال المجتمع المدني ، للعمل فى تمهيد الطريق ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير المحافظ محمد الشريف، وتخفيفا عن كاهل المواطنين ورفع الضرر وتسهيل حركة المرور وتخفيفا لمعاناة مرتادي طريق "أم زغيو"وتم تمهيد وتسوية الطريق من الاتجاهين تيسيرا لحركة السير والعبور منه بسهولة ويسر.

ومن جهة أخرى تم تكليف شركة الصرف الصحى بالعجمى بإجراء أعمال تطهير شبكة الصرف لعدم حدوث أى انسداد يؤدى إلى سوء حالة الطريق وصعوبة السير به.

فيما شن حي العجمي حملة مكبرة برئاسة السيد موسى رئيس الحي وذلك لمتابعة ضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ومكافحة ظاهرة النباشين ورفع الحواجز التي تعوق حركة المارة والسيارات وتضمنت الحملة متابعة التزام المنشآت والمحال التجارية بقانون العمل والإشتراطات البيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وقد أسفرت الحملة عن غلق 5 محلات وتحرير 32 محضرا والتحفظ على 50 حالة إشغال.