إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين في بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهدت لجان انتخابات نقابة المحامين، إقبالًا متوسطا باللجنة الفرعية بمحافظة بني سويف، وسط توقعات بزيادة الإقبال في الفترة المسائية، عقب انتهاء عمل المحاكم والنيابات.

وانتشرت لافتات الدعاية الانتخابية بمقر نادي نقابة المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.

وقال طارق عبد العظيم، نقيب المحامين ببني سويف، إن الانتخابات على منصب نقيب عام المحامين، تشهد منافسة بين 18 مرشحًا على منصب النقيب، خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية، من خلال عملية التصويت التي بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح نقيب المحامين ببني سويف، أن الانتخابات ستجرى في 8 لجان بنادى المحامين ببني سويف، وهى لجان: مركز بنى سويف، لجنتين لبندر بنى سويف، لجنة الواسطى، لجنة ببا، لجنة إهناسيا، لجنة سمسطا، لجنة الفشن، لجنة ناصر، بإجمالى 6418 صوتا انتخابيا من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.