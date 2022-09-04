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إصابه 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق المحلة طنطا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:22 ص
إصابه 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق المحلة طنطا اسعاف - أرشيفية
الغربية - فريق المحافظات

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أصيب 4 أشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على طريق المحلة طنطا بالقرب من مدخل مدينة طنطا ، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بالقرب من مدخل المدينة.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي باخرى ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، واسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

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