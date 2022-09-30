ينطلق غدا السبت.. الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022.. إنفوجراف

ينشر "اليوم السابع" الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى.
- تبدأ الدراسة يوم السبت 1 أكتوبر 2022.
- تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.
- بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023
- تنتهى امتحانات التيرم الأول فى 26 يناير 2023
- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023.
- تنتهى إجازة منتصف العام الخميس 9 فبراير 2023.
- يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023.
- تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023
- تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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