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ينطلق غدا السبت.. الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022.. إنفوجراف

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:48 م
ينطلق غدا السبت.. الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022.. إنفوجراف الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى.
  1. تبدأ الدراسة يوم السبت 1 أكتوبر 2022.
  2. تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.
  3. بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023
  4. تنتهى امتحانات التيرم الأول فى 26 يناير 2023
  5. تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023.
  6. تنتهى إجازة منتصف العام الخميس 9 فبراير 2023.
  7. يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023.
  8. تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى  لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023
  9. تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 

 


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الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 2023



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