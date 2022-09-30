وزيرة الهجرة تستقبل الرئيس التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، التى تقدمه الأكاديمية لنحو 75 سيدة مصرية من 17 دولة مختلفة حول العالم، للفئة العمرية من سن 25 إلى 50 عاماً، بالتعاون مع وزارة الهجرة، وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى إطار التواصل والمتابعة مع المصريات المشاركات بالبرنامج.

فى بداية كلمتها، حرصت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة على تقديم بالغ شكرها للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، على ما بذلته الأكاديمية من جهد فى سبيل تنفيذ برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، ذلك البرنامج الفريد والأول من نوعه الذى يوجه للمرأة المصرية فى مختلف دول العالم، ويعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية فى الداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه فى ضوء جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

تم تصميم البرنامج ليتم إدارته وبثه من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب والتى من شأنها إعطاء القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمنى لهن بحرية دود المساس بثراء التفاعل والانخراط.

كما وجهت وزيرة الهجرة التحية والتقدير لكل سيدة مصرية تشارك فى برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، وكان لديها الحافز والشغف لأن تخوض تجربة تعليمية وتدريبية جديدة فى حياتها، خاصة عندما تقدمها لها بلدها ورغم وجودها فى الخارج، ولقد كان الوجدان والارتباط بالوطن محركا أساسيا دفع كل سيدة لأن تستفيد من البرنامج، للتعرف عن قرب على ما يتم إنجازه على أرض الواقع فى مصر، وكذلك معرفة التحديات التى يخوضها وطنهم فى المرحلة الراهنة.

كما أثنت السفيرة سها جندى على المحتوى المتميز لبرنامج تدريب المصريات بالخارج، حيث يتضمن عددا من المحاور الهامة مثل محاور المهارات الشخصية والقيادية، الإعلام والعلاقات العامة، التاريخ والهوية والثقافة المصرية، وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومي، وغيرها من المحاور التى تساهم فى تشكيل وعى وطنى قوى وتزيد من ارتباط مواطناتنا بالخارج بوطنهم، مضيفة أنها لمست الانعكاسات متميزة للبرنامج على المشاركات من المصريات بالخارج، وهو ما أكدته ردود أفعالهن الإيجابية عن المنهج العلمى والتدريبى لبرنامج تدريب المصريات بالخارج.

وقالت الوزيرة فى ختام حديثها: "أنتن طاقة أمل حقيقية استنفرها برنامج تدريب المصريات بالخارج، وسنعمل فى وزارة الهجرة على الاستفادة من هذه الطاقات بما يخدم صالح الوطن، فلكل منهن مستقبل عظيم".

من جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن برنامج "تدريب المصريات بالخارج" أحد البرامج الرائدة التى تعتز الأكاديمية بتنفيذها، والذى يهدف إلى التواصل مع المصريات المقيمات خارج جمهورية مصر العربية فى البلاد المختلفة واللاتى يرغبن فى تطوير مهاراتهن الشخصية والمهنية، ويعد برنامج "المصريات فى الخارج" هو أول منحة ممولة للمصريين فى الخارج تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة المصرية.

وأضافت راغب أنه يتم الآن المقابلات الشخصية لمرشحات الدفعة الثانية من برنامج "المصريات فى الخارج"، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وهى المرحلة الأخيرة من مراحل التصفيات الخاصة بقبولهن فى البرنامج، داعية المصريات بالخارج الراغبات فى الالتحاق بالبرنامج، التسجيل للدفعات الجديدة مفتوح الآن عبر الموقع الإلكترونى عن طريق الرابط: https://nta.eg/ewap.html

ومن جانبهن، أكد الحضور من المشاركات ببرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، على الدور الفاعل للأكاديمية الوطنية للتدريب، تجاه الشباب المصرى وتأهيله للقيادة، معتبرين برنامج تدريب المصريات بالخارج، فرصة ذهبية أتاحتها الأكاديمية برعاية وزارة التخطيط وبالتعاون مع وزارة الهجرة، للمرأة المصرية بالخارج، لربطها ببلدها الأم، والاستفادة من قدراتها وخبراتها ضمن خطط التنمية التى تعمل عليها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية، معتبرين أن ما تحقق يعكس رؤية وإرادة القيادة السياسية فى الاهتمام بالمرأة المصرية، وفتح المجال أمام تمكينها تمكينا حقيقيا، وفى القلب من ذلك المرأة المصرية بالخارج.

وأشار الحضور من المشاركات للتأثير الإيجابى للبرنامج على شخصياتهن، نتيجة محتوى البرنامج المتنوع، بين تنمية المهارات الشخصية، والمهارات القيادية، بجانب التعريف بإنجازات وتحديات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، ما أكسبهن بعدا مهما فى التصدى للشائعات التى يريد البعض الترويج لها بالخارج، مع أن تحصن بالمعلومات والوقائع، من خلال ما تم تنفيذه من زيارات لأهم المشروعات القومية ومنها زيارة قناة السويس الجديدة.

واختتمت المشاركات: " البرنامج ساعد على أن يصبح لنا دورا فاعلا فى مجتمعاتنا ممثلين للمرأة المصرية الرائدة، ومستعدين فى المساهمة بجهود الدولة المصرية فى المجالات المختلفة، بهدف الحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدولة مؤخرا، وكذلك المشاركة فى الترويج لمصر خارجيا ونقل الحقائق التى اطلعنا عليها خلال زيارتنا الأخيرة للوطن."