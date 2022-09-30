نائب رئيس جامعة جنوب الوادى بالغردقة: لدينا 3 كليات بفضل القيادة السياسية

الأمير نصرى

قال الدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الغردقة بالبحر الأحمر، إن الفرع يحتوى على كلية الألسن، والحاسبات والذكاء الإصطناعى، والتربية، مضيفا أنه بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبح لدينا 3 كليات.

وأضاف الدكتور محفوظ عبدالستار خلال لقاءه بقناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم إنشاء كلية السياحة والفنادق بتكلفة 270 مليون جنيه، موضحا أن الضخ المالى الذى شهده الفرع خلال العامين الماضيين بسبب الاهتمام من القيادة السياسية بقطاع التعليم وخاصة قطاع الصعيد.

وأكد أنه خلال العام المقبل نحاول أن نفتتح كلية للسياحة والفنادق للقطاع السياحى، كما أن كلية الألسن قائمة، مشيرا إلى أن أكبر قطاع يخدم البحر الأحمر وهو قطاع السياحة والذى يتم خدمته عن طريق كلية الألسن وأقسامها المختلفة، بالإضافة لكلية السياحة والفنادق.