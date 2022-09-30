مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى مواطن فى بداية العقد الخامس مصرعه، متأثرا بإصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بنطاق قسم القنايات، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنايات المركزى، فيما أصيب آخرين بسحجات.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، يفيد بورد إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول " رأفت إ م" 55 عاما جثة هامدة، وإصابة كل من " شيماء غ م" 42 عاما بكدمات متفرقة ومواطنة 40 عاما مجهولة الاسم بسحجات وكدمات، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى القنايات



وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكى بنطاق قسم شرطة القنايات،تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنايات، تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.