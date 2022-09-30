مصرع طالب وإصابة أخر فى تصادم على الطريق الزراعى الغربى بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب مصرعه بينما أصيب آخر فى حادث تصادم وقع بين تروسكل ودراجة نارية على طريق سوهاج الزراعى الغربى أمام قرية الخلافية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جرجا العام وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى ووجود متوفى ومصاب وتم نقلهما للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بوقوع مصادمة على الطريق الزراغى الغربى بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بين تروسيكل ودراجة نارية على الطريق نتج عن التصادم مصرع. م. ف 21 سنة يقيم بقرية الخلافية وإصابة أخر يبغ من العمر 27 سنة وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.