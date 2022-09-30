مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب فى بداية العقد الثالث مصرعه، متأثرا بإصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بنطاق مركز بلبيس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، يفيد بورد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " كريم م ع " 32 عاما مقيم الإسكندرية، جثة هامدة.



وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تصادم سيارة بطريق " بلبيس- السلام" نطاق جمعية المهندسين العرب، وتوفى متأثرا بإصابته وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.