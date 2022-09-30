مجمع القاهرة الإنجيلي يحتفل بتكريم الكنائس والأطفال المتفوقين بقطاع مدارس الأحد

كتب محمد الأحمدى

شهد مجمع القاهرة الإنجيلي مساء الثلاثاء 27 سبتمبر بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية احتفالية تكريم الكنائس والأطفال المتفوقين بقطاع مدارس الأحد التابع بلجنة التربية المسيحية بالمجمع، وذلك بحضور مجموعة من قيادات السنودس، الفاضل الدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والفاضل القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ نبيل فهمي، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس بيشوي صفوت، راعي لجنة مدارس الأحد بالمجمع، والقس سامح رهيف، راعي اللجنة العامة لمدارس الأحد بالسنودس، والقس وائل عوض، والقس وجدي جميل، القس جورج حلمي، القس يوسف عادل، القس نادر نبيل، ومن مجمع النعمة الرسولية، القس رئيس أمير.

وبدأت الاحتفالية بوقت العبادة بالتسبيح مع المرنمة إيريني مكرم، ثم بكلمة القس بيشوي صفوت، راعي لجنة مدارس الأحد بالمجمع، رحب خلالها بجميع القيادات والضيوف، ثم شارك الحضور بقراءة كتابية مشجعٔا فيها الاطفال وأولياء الأمور والأطفال.

وعبر الدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس السنودس، عن سعادته بهذا الأحتفال العظيم مشيدًا بدور أعضاء اللجنة الحيوي في التعليم والتنظيم والتأثير في نفوس جيل المستقبل، وغرس روح الحماس في المعرفة الكتابية.

وشارك القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، بأهمية دور الآباء والأمهات في التنشئة الصالحة، مشيرًا إلى مسيرة تعلّم الطفل تبدأ في المنزل من خلال التشجيع المستمر، ومرحلة التشكيل تتطلب مجهودًا مضاعفًا لكسب الأطفال الثقة بالنفس والنمو السليم، وضرورة تقديم الآباء القدوة والنموذج داخل الأسرة.

وجاءت كلمات القس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، بتهنئة الأطفال المتفوقين وبتشجيع أولياء الأمور، مؤكدًا على دور الطفل الحيوي في مستقبل الكنيسة، والمجهود المبذول في التعليم والمعرفة اليوم، يجعلنا نتنبأ بمستقبل واعد لكنيستنا بجيل مثمر، فعال، ومبدع في التفكير ولا يعتمد على الحفظ والتلقين حتى يكون لديه تأثير في المجتمع.

وشارك القس سامح رهيف، راعي اللجنة العامة لمدارس الأحد، بدور اللجنة في التخطيط الأمثل لرؤية مستقبلية لهذا الجيل، مدركين التأثير التكنولوجي وضرورة مواكبة هذا التطور.

وشارك عادل لطفي، قائد اللجنة، بمحاور عمل القطاع من تدريب الخدام وولي الأمر، وإنتاج مناهج، وأنشطة متنوعة للأطفال، كما صرح بخطة اللجنة بإصدار سياسة حماية الطفل بالمجمع، وتكوين فريق "لمجدك"للتسبيح والدراما.

واُستكمل الحفل بفقرات متنوعة قدمها الأطفال، ثم تكريم لكنائس (الإنجيلية بأرض شريف، الإنجيلية بالزيتون، الإنجيلية بمدينة السلام، الإنجيلية بالتعاون بالهرم، النعمة الرسولية بإمبابة) وفي الختام، تكريم الأطفال المتفوقين في مسابقة سفر القضاة.