مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق عن الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية ورفع حالة الطوارئ بالخطين الأول والثاني، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2023 صباح غداً السبت الموافق 1 أكتوبر، في المدارس والجامعات، بناءا على توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس على الفضالي العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة، برفع درجة الإستعدادات القصوى بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني وبضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه أبنائنا الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية أثناء إستقلالهم خطوط مترو الأنفاق.

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان رسمي لها اليوم الجمعة، إنها تواصل العمل على تطهير وتعقيم كافة القطارات والمحطات والأرصفة وماكينات التذاكر وشبابيك التذاكر وأى مكان تلامسي مع الركاب مع الالتزام والتشديد على ارتداء الكمامة عند الدخول من مداخل محطات مترو الأنفاق بالخط الأول والثاني تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على أي مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات لقائدى القطارات بالإلتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقاً لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع التشغيل، والحرص على مواعيد زمن التقاطر للقطارات بين المحطات، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطين الأول والثاني والمقدر عدد رحلاتها بـ 1090رحلة يومياً بواقع 488 رحلة بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة ، و602 رحلة بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وأوضحت مترو الأنفاق، أن العمل يبدأ بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة ٥:١٥ صباحاً و حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ مساءا ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ مساءا، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٥٠ مساءا ، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة انور السادات الساعة ١٢:١٥ صباحا، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور ١١:٢٠ مساءا ويتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:١٠ مساءا.

ومن جهته، أعلن أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أن الاستعدادات شملت الدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أى زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، وأيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضيه مفاجئة والتعامل معها على الفور وتقديم الخدمة بالمجان، أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور ، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لتواجد وإنتشار شرطة المترو بجميع المحطات مع عمل أكمنة ثابته بالمحطات وعلى الأرصفة وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل مع المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وذلك لضبط كافة أشكال الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور.

وأكد عبد الهادى، أن الشركة تقوم بإذاعة عدة تنبيهات ورسائل توعوية من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني على مدار ساعات التشغيل وتتمثل تلك التعليمات فى كيفية الوقاية من فيروس كورونا والخطوات الصحيحة التى يجب إتباعها مع التأكيد على عدم نزع الكمامة وعدم تغطية منطقة الذقن فقط ، أيضا ضرورة التعاون مع ذوي الهمم ومحاولة مساعدتهم أثناء إستقلالهم مترو الأنفاق ، وضرورة إخلاء المقاعد المخصصة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة تيسيرا وتسهيلا عليهم ، أيضا تعليمات بضرورة الإلتزام بالسماح بالنزول أولا من أبواب القطارات ثم البدء بالصعود، وأيضا تعليمات بالإبتعاد عن حافة الرصيف أثناء قدوم القطار، إضافة إلي تعليمات بعدم الشراء من متجول أو التعاطف مع متسول لمحاولة القضاء على تلك الظاهرة السلبية، أيضا تعليمات بعدم إلقاء القمامة داخل القطارات وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لمترو الأنفاق الذى هو ملك لكل المصريين.