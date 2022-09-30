وقال ريزنيكوف - في تغريدة نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة "لقد أجريت مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي.. وناقشنا التطورات على خط المواجهة وسبل تعزيز قدراتنا.. وسيتم الإعلان عن الأخبار السارة قريبًا".

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة لن تعترف بالاستفتاءات الزائفة في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا- على حد قوله.

وأضاف ريزنيكوف أن "الجيش الأوكراني سيواصل استخدام الأسلحة لتحرير أراضينا".

وتجتمع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في 12 أكتوبر في بروكسل، قبل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقده في 13 أكتوبر.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقديم دعم جماعي لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات الدفاعية للجيش الأوكراني.

ومن ناحية أخرى، أدانت اليونان هجومًا صاروخيًا روسيًا على قافلة إنسانية في جنوب أوكرانيا أسفرت عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية - في تغريدة نقلتها صحيفة كاثمريني اليونانية - "إنها شعرت بالفزع والحزن الشديد من أنباء الهجوم المروع على قافلة إنسانية مدنية في زابوروجيا ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وأحبائهم".

وبحسب التقارير الإعلامية، قال مسئولون إن القافلة كانت تتجمع على أطراف المدينة استعدادا لمغادرة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها كييف لزيارة الأقارب وتوصيل الإمدادات في منطقة تسيطر عليها روسيا، وقامت القوات الروسية بقصفها مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح.