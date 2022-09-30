غلق 14 ورشة و4 محال تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش، حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية، وتحقيق الانضباط التام.

وأسفرت الحملات عن غلق 14 ورشة و4 محال تجارية، كما تم إطفاء 8 لمبات إنارة خارجية للمحلات، وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.



جانب من أعمال الغلق



جانب من غلق الورش المخالفة



أعمال الغلق