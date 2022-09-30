اليوم السابع
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غلق 14 ورشة و4 محال تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:46 ص
غلق 14 ورشة و4 محال تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة.. صور جانب من أعمال الغلق
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش، حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية، وتحقيق الانضباط التام.

وأسفرت الحملات عن غلق 14 ورشة و4 محال تجارية، كما تم إطفاء 8 لمبات إنارة خارجية للمحلات، وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

جانب من أعمال الغلق (1)
جانب من أعمال الغلق

 

جانب من أعمال الغلق (2)
جانب من غلق الورش المخالفة 

 

جانب من أعمال الغلق (3)
أعمال الغلق

 

جانب من أعمال الغلق (4)
جانب من أعمال الغلق

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