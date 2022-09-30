غلق وإنذر بعض المنشآت الطبية الخاصة بالإسماعيلية بسبب وجود مخالفات

الإسماعيلية- صبرى غانم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحه بالإسماعيلية حملة على عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على 5 عيادات خاصة بمدينة الإسماعيلية.

وصرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات بالغلق لبعض المنشآت الطبية "الخاصة" لرصد مخالفات تستوجب الغلق وإعطاء إنذارات بالغلق لمنشآت أخرى لتلافى السلبيات حيث تنوعت المخالفات بعدم وجود ترخيص مكاني وعقد نفايات ووجود مخالفات لاشتراطات مكافحة العدوى والجودة وقوانين العلاج الحر ببعض المنشآت الأخري.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة الدكتورة هبه طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الدكتورة نورهان عادل، ونهله كامل عضو إدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمحافظات القناه برئاسة اللواء إبراهيم مكى، والعميد شريف حماده رئيس مباحث التموين، ومؤمن جاد مدير جهاز حماية المستهلك بالإسماعيلية وشيماء عمر مدير إدارة التموين بالإسماعيلية.

حيث قامت اللجنة بالمرور على خمس منشآت طبيه خاصه تنوعت بين عيادات نسا وتوليد، جراحة، أسنان، ومركز للسمعيات، تم عمل محاضر إثبات حالة للمخالفات سواء باستصدار قرارات بالغلق او بالانذارات للمنشات المرخصة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها، ووفق توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.