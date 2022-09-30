غدا.. تربية رياضية بنين بالإسكندرية تنظم معسكرا تعريفيا للطلاب

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بلال عميد الكلية، معسكرا تعريفيا لمدة 3 أيام متتالية بدءا من غد السبت الموافق 1أكتوبر حتى الاثنين 3 أكتوبر، وسيشمل المعسكر لقاء مع إدارة الكلية والتعرف على الحياة الجامعية من أنشطة رعاية الشباب والأنشطة المختلفة الجوالة والأسر والقادة الاجتماعيين.