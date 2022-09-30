على كل شكل.. اليوم السابع داخل ورش تصنيع عروسة وحصان المولد النبوى بالأقصر

وفى هذا الصدد يقول أبو الحسن الحظ صاحب إحدى ورش صناعة حلوى المولد النبوى الشريف إنه يقوم منذ أكثر من 25 سنة بتلك الصناعة والتجهيز لعرائس وحلوى المولد النبوى الشريف مع دخول أيام شهر ربيع الأول من كل عام، حيث تكون الورش والمحلات عبارة عن غرفتين أو أكثر يتم تجهيز المكونات والأدوات وخلطها فى إحدى تلك الغرف ووضعه فى قدر كبير بعد إضافة الألوان ووضعها على النار لتتماسك بقوة وتكون جاهزة للتشكيل، وبعدها يتم وضع تلك المكونات فى قوالب مجهزة خصيصاً لعدة ساعات لتصبح جاهزة للبيع أمام الجمهور.

ويضيف أبو الحسن، لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بجلب عدد من الصنايعية المتخصصين فى صناعة حلوى المولد ويتم على مدار فترة الاحتفالات تجهيز العروسة والحصان من خليط السكر والألوان والمواد الحافظة وغيرها، فهي تقليد مصرى ورثه عن والده وجده، ويحصلون على كل الموافقات الصحية ويطبقون الاشتراطات اللازمة خلال الصناعة لضمان تقديم أفضل منتج للمواطنين دون الإضرار بصحتهم، حيث إنه تتم إضافة السكر والمياه ومواد حافظة ولون أحمر صحى، ثم يتم وضعها على النار بدرجة حرارة عالية لمدة من ربع ساعة حتى نصف الساعة، حتى تصل إلى مرحلة التسوية وتعطى اللزوجة اللازمة لتشكيل المنتج، وعقب ذلك يتم وضعها داخل القوالب المجهزة بالأشكال المختلفة والمصنوعة من الخشب وبها أشكال متنوعة من عروسة وحصان ومركب وباخرة وغيرها، وكافة تلك الأشكال تتم صناعتها بورش متخصصة فى القاهرة وفى مدينة طنطا الشهير بالحلوى الشرقية المميزة.

وفى نفس السياق، قال الدكتور تامر صلاح، وكيل تموين الأقصر، إنه يجرى التجهيز لتوزيع نشرة إرشادية بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث اعتاد المستهلك المصرى الاحتفال بهذه المناسبة بشراء الحلوى وهى عادة استهلاكية متوارثة، وتضمنت النشرة الإرشادية بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها عند شراء حلوى المولد النبوى، والتى تحتوى على المكسرات بأنواعها كالبندقية والفولية والسمسمية والجوزية فهي مصدر غني جداً بالفيتامينات والبروتين النباتى.

وأكد الدكتور تامر صلاح ، على أنه تشمل تلك التعليمات والنصائح ما يلي:- (يجب الاعتدال عند تناول حلوى المولد وشراؤها من أماكن البيع الموثوق بها والتأكد من عرض الحلوى داخل فاترينات زجاجية مخصصة للعرض وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة - ضرورة توافر المظهر المناسب والشروط الصحية للبائعين - التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة متميزة بالليونة واللون المشرق الزاهي - يجب أن تكون الحلوى مغلفة تغليفاً جيداً محكم الغلق حتى لا تكون معرضة للملوثات ومكشوفة ومعرضة للأتربة والجراثيم - ضرورة وجود تاريخ الإنتاج انتهاء الصلاحية ـ اسم المنتج - اسم المصنع ] مدون على أغلفة الحلوى - الابتعاد عن شراء الحلوى الملونة الضارة بصحة الأطفال وتؤدي إلى مشاكل صحية كالحساسية والإضطرابات المعوية).