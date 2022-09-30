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طقس أول أيام العام الدراسى.. اعرف درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:00 ص
طقس أول أيام العام الدراسى.. اعرف درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل طلاب مدارس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل أول أيام العام الدراسى الجديد، حيث تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشرقية، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة فى أول أيام الدراسة كما يلى: 
 
- السبت 1 أكتوبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 37.
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35.
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.
 
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41.
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43.
 
 
- الأحد 2 أكتوبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38.
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34.
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42.
 
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39.
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.
 
- الإثنين 3 أكتوبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33.
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40.
 
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39.
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.
 
 
- الثلاثاء 4 أكتوبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35.
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 31.
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39.
 
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37.
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.

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