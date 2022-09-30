ضبط عاطل بحوزته 17 طربة حشيش فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية من ضبط عاطل بحوزته 17 طربة حشيش بقصد الاتجار



تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث مركز طنطا والقوة المرافقة لهم عقب تقنيين الإجراءات من ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 17طربة حشيش، بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.