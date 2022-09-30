ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالعملة فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين خلال مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية فتم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصين، تسير عكس الاتجاه، وتم التحفظ على اثنين من مستقليها، وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 ملايين جنيه.

اعترف المتهمان بالاتجار بالعملة، بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.