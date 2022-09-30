"صحة الإسكندرية": علاج 1914 مريضا بقسم العلاج الطبيعى بمستشفى العامرية العام الجارى

قامت إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع مستشفى الأنفوشى للأطفال، بتنظيم يوم علمى عن دور العلاج الطبيعي في تأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغى Cerebral Palsy حضره عدد كبير من أخصائيى وممارسى العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات التابعة للمديرية.

حاضر فى اليوم العلمى الدكتور "خالد الكرانى" استشارى جراحة العظام بمستشفى العامرية العام، والدكتور "محمد على السيد" اخصائى العلاج الطبيعي بمنطقة المنتزه الطبية، والدكتورة "إنجى حجازى" اخصائي العلاج الطبيعي بمنطقة شرق الطبية.

وأعقب اليوم العلمى قيام الدكتورة "ميرفت السيد" وكيل المديرية للطب العلاجى - نائبة عن الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية - بتكريم أخصائيى وممارسى العلاج الطبيعى بالمستشفى على دورهم المميز فى تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى حضور الدكتورة "إيناس جلال" مديرة المستشفى والدكتور "عمر بن الخطاب على" مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية.

وقال مدير إدارة العلاج الطبيعى عقب التكريم أن قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الأنفوشى يعد من الأقسام المميزة بما يحويه من قوى بشرية وأجهزة علاج طبيعى وما يقدمه من خدمات للمرضى الأطفال حيث يضم القسم 5 أخصائيين و 6 ممارسين علاج طبيعى ويوجد به أجهزة موجات فوق صوتية وأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وتبيه كهربى وليزر ، واستطاع القسم تقديم خدمات العلاج الطبيعى لـ1914 مريض منذ بداية العام الجارى وحتى الان ، مضيفا أن القسم يقدم خدمة أخرى هامة وهى العلاج الوظيفى Occupational Therapy والتى تقدم مجانا أو بمقابل رمزى وتوفر على المرضى مبالغ كبيرة مقابل قيمة تلك الجلسات فى المراكز الخاصة.