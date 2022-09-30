شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع شابين فى حادث انقلاب توك توك بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

كشف شهود عيان كواليس مصرع شابين فى حادث انقلاب توك توك أسفل الطريق الدائرى فى الوراق، وذكروا أن قائد التوك توك كان بصحبته شخص آخر، خلال نزولهما من أعلى الطريق الدائرى، فوجئ السائق بسيارة نقل "تريلا" فى مواجهته، ولم يتمكن من السيطرة على التوك توك، فتعرض للانقلاب مما أسفر عن إصابتهما ومصرعهما.

أضاف شهود العيان أن الشابين لم يتم العثور بحوزتهما على أى إثبات شخصية، وتم إبلاغ شرطة النجدة، ووصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم الاستعانة بسيارة إسعاف، ونقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى أسفل الطريق الدائرى فى الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصين لقيا مصرعهما فى حادث انقلاب توك توك، حيث فارقا الحياة متأثرين بالإصابات التى لحقت بهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.