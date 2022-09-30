سوهاج تستعد لاستقبال 1.3 مليون طالب.. و115 مدرسة جديدة تدخل الخدمة

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن العام الدراسى الجديد 2022/ 2023 يشهد دخول الخدمة لعدد 115 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 655 مليون جنيه منها 48 مدرسة إنشاء جديد و67 مدرسة توسع وإحلال جزئى، كما أنه تم الانتهاء من صيانة 163 مدرسة بتكلفه 259 مليون أغلبها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى يتم تنفيذها داخل 181 قرية بــ 7 مراكز.

وأضاف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن إجمالى عدد المدارس الجديدة التى تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 214 مدرسة، وفرت 2920 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و148 مليونا و900 ألف جنيه، خلال الفترة منذ يوليو 2019م وحتى الآن، وذلك فى إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.

ووجه المحافظ بالتأكد من انتهاء الأعمال الخاصة بتطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، والتأكد أيضا من الانتهاء من أعمال الصيانة لباقى المدارس، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع "مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وقطاع الكهرباء"؛ للتأكد من سلامة جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة؛ ضمانًا لانتظام سير العملية التعليمية بداية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.

وأكد " الفقى " ضرورة متابعة عملية إستمرار معارض " أهلا مدرستي" المقامة بنطاق المحافظة للتأكد من البيع للمواطنين بالأسعار المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة 30%، موجها الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس، والتأكد من تواجد الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم بعيدا عن أسوار المدارس، مشيرا إلى أهمية توفير الملصقات التوعوية اللازمة بالإرشادات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونـا بكافة مدارس المحافظة، وتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن السنة المالية يوليو 2019م شهدت الانتهاء من 56 مدرسة، ما بين إنشاء جديد، وتوسعة، وفرت 863 فصلا دراسيا، بتكلفة 337 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 53 مدرسة خلال السنة المالية يوليو 2020م، بتكلفة 263.4 مليون جنيه، وفرت عدد 685 فصلا دراسيا، وخلال السنة المالية يوليو 2021م، تم الانتهاء من 98 مدرسة، بتكلفة 501.2 مليون جنيه، وفرت 1253 فصلا دراسيا، وفى يوليو 2022م، تم الانتهاء من 7 مدارس بتكلفة 47.3 مليون جنيه، وفرت 119 فصلا دراسيا.

يذكر أن محافظ سوهاج، أعلن عن رفع درجة الاستعداد بالمحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد2022/2023، والمقرر له فى غدا 1 من أكتوبر موجها جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بمتابعة الاستعدادات اللازمة وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وتشهد محافظة سوهاج غدا السبت انطلاقا جزئيا للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023 " التيرم الأول " داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية والتى تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين وهو انطلاق جزئى، بينما يشهد العام الدراسى الجديد الانطلاق بكامل طاقته بعد غد الأحد بكافة مدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة سوهاج فى تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون و300 ألف طالب بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 3050 مدرسة وعدد الفصول إقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الكتب تم تسلم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية وتم تسليمها لمخازن الإدارات وطبقا للتعليمات سوف يتم توزيع الكتاب المدرسى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن الإنطلاق الكامل للعملية التعليمة داخل مدارس سوهاج يوف يكون يوم الأحد وأن الإنطلاق الجزئى سوف يكون السبت بمدارس الفترتين ويوم السبت سوف يكون بروفه قويه لإستقبال العام الدراسى الجديد وهناك إستراتجيات جديدة سوف يتم تنفيذها هذا العام للعملية التعلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية لبحث استعدادات لإنطلاق وشدد على ضرورة متابعة المدارس بشكل دورى وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وخاصة فى الإستراتجيات الجديدة للتعلم وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس وكذلك المبنى المدرسى ومتابعة موقف الكتب الدراسية جاء الإجتماع بحضور عطا الميمونى مدير عام التعليم العام ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية.

وأنهى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى سوهاج تصريحاته الصحفية لليوم السابع أنه بالتنسيق مع إدارتى التخطيط والأبنية التعلية تم التأكد من انتهاء الأعمال الخاصة بتطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسى، والتأكد أيضا من الانتهاء من أعمال الصيانة لباقى المدارس، وتم التنسيق بين "مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وقطاع الكهرباء"؛ للتأكد من سلامة جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة؛ ضمانًا لانتظام سير العملية التعليمية بداية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.