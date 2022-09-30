زيت النعناع مفيد ومهم لتسكين الألم وتخفيف أعراض القولون

فاطمة ياسر

زيت النعناع يعد من الزيوت العطرية المميزة والمهمة، وله العديد من الفوائد التي تمد الجسم بالكثير من العلاجات، فهذا الزيت يحتل مكانة في مجال الطب البديل، والسبب أنه يعد علاجا للعديد من الأمراض، ووفقا لموقع “webmed” سنتعرف على أبرز فوائده ومنها: