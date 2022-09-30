رسائل تحملها نتائج انتخابات" الأمة الكويتى".. التغيير وعودة المرأة أبرزها

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتى للفصل التشريعى الـ17 تجاوب الشارع الكويتى مع مضامين الخطاب الذى ألقاه ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابةً عن الأمير فى يونيو الماضى، وتفاعله مع أهدافه فى حسن الاختيار. وفق ما أوردت صحيفة القبس الكويتية.

شهدت انتخابات 2022 حضورا كبيرا أفضى إلى تغيير %54 من تركيبة المجلس السابق، وأعاد 12 نائبًا من نواب المجالس السابقة، كما أظهر مستوى التفاعل النسائى تقدمًا فى الوعى على صعيد نسبة المشاركة النسائية المؤثرة ونتائج الصناديق التى منحت أكثر من مرشحة أرقامًا عالية، لتتمكن المرأة من العودة إلى قاعة عبدالله السالم ممثلةً فى النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهرى، وذلك بعد أن غابت عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.

وأوضحت الصحيفة أن الرسائل الانتخابية التى أفرزتها الصناديق دلت أيضًا على أن جمهور الشباب كان الفاعل الأبرز فى صناعة التغيير، وهو ما تمثل فى عودة وجوه شبابية من مجلس 2020 ودخول وجوه شبابية جديدة.

ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد 3 منهم مقاعدهم، الأمر الذى يثبت القاعدة بأن المقعد الوزارى يمثل خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب المنتخب عيسى الكندرى هو الوحيد الذى استطاع كسر هذه القاعدة.

وكان واضحًا أيضًا أن منع الانتخابات الفرعية قلَّص مقاعد القبائل من 29 نائبًا إلى 22.