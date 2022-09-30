دراسىة بريطانية: مشاهدة التليفزيون مفيدة للطفل بهذه الشروط

فاطمة ياسر

نشرت جريد "ديلي ميل" البريطانية، دراسة جديدة توصلت إلى أن جلوس الأطفال لقضاء وقت في مشاهدة التلفزيون مع الوالدين يساعد في تعزيز نمو دماغ الطفل، وأجرت الدراسة في جامعة بورتسموث، على الساحل الجنوبي لإنجلترا، ووجد الباحثون أنه يمكن أن يتضرر طفل صغير من قضاء الكثير من الوقت أمام التلفاز بمفرده، فإن وجود أحد الوالدين معه يعد أمرا مفيدا، وهذا يعزز من نمو مخ الطفل.

وأشار الباحثون، أن وجود أحد الوالدين عند مشاهدة الطفل للتفاز يساعد الطفل علي تحقيق إجابته عن الأسئلة التي قد تطرأ في ذهنه، وهذا الأمر يعمل على تشغل مهارات التفكير لدى الأطفال، ويعمل على تعزيز قدراتهم على التحدث.

كما حذر الباحثون من أن وقت مشاهدة التلفاز لا ينبغي أن يحل محل الأنشطة الاجتماعية والتعليمية، كما أن قضاء وقت كثير أمام الشاشات يعرضهم لبعض الأضرار، ولذا يجب تحديد مواعيد محددة وذلك لتحويلة لنشاط وليس للمتعة.

وأوضحت الجريدة، أنه الأطفال الذين يجلسون طوال يومهم أمام التلفاز دون تحديد مواعيد لهم يعد بمثابة تناولهم لنظام غذائي سيء، يعرضهم لزيادة في الوزن.

ولذا يجب علي الوالدين استغلال التلفاز في تقديم الرعاية التعلمية للطفل، واستخدم الوقت كفرصة لتعليم الطفل بدلا من مجرد السماح له بأن يكون نشاطا ، ويمكن مشاهدة الطفل لمحتويات تعليمية كثيرة.